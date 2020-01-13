В сети появился официальный постер Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 — крайне ожидаемый смартфон, анонс которого состоится меньше, чем через месяц, а именно 11 февраля. Дата является официальной, так как сам южнокорейский гигант озвучивал его в рамках одного из своих заявлений. Но несмотря на надвигающийся анонс, в сети все еще достаточно мало материалов, касающихся главной новинки начала текущего года. Исправить сложившуюся ситуацию взялся популярный инсайдер, опубликовавший в сети постер долгожданной новинки.