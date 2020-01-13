В сети появился официальный постер Samsung Galaxy S20
Как и большинство последних утечек, данная была опубликована популярным интернет-инсайдером Ice Universe, который в очередной раз в своем личном Twitter-аккаунте запостил тизер-постер. Благодаря ему можно сделать выводы о том, что новинка и вправду будет называться Galaxy S20, несмотря на немногочисленные возгласы о том, что производитель оставил прежнюю логику нейминга, назвав новинку Galaxy S11.
Также в сети было опубликовано фото, на котором видно, что одна из версий устройства будет называться Galaxy S20 Ultra. Автором данной утечки стал не менее популярный и надежный источник в лице инсайдера Xiaomishka. Данный блогер известен в первую очередь тем, что имеет связи во многих технологических компаний, за счет чего и публикуют различные важные утечки.
Напомним, что Samsung Galaxy S20 должны показать 11 февраля сразу в трех версиях: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Смартфоны получат достаточно крупные дисплеи на 6,2, 6,7 и 6,9 дюймов, а также поддержку частоты обновления экрана в 120 Гц.