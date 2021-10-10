В Сети появился опасный для Android вирус

По информации источника, это троянец, называется TangleBot. ПО способно проникать на смартфон жертвы и завладевать устройством с полным взломом всей переписки, паролей, данных геолокации, микрофона, аудио- и видео-записей. Отмечается, что TangleBot может превращать заражённое устройство в инструмент для слежки, потому что способен извлекать все данные из SMS и любого контента, сохранённого на смартфоне.

Чтобы обмануть пользователей, злоумышленники присылают SMS, замаскированные под рассылку новостей о коронавирусе или о проблемах с электричеством. После этого пользователь переходит на сайт и под видом Adobe Flash скачивает троянца на свой телефон. При этом Adobe Flash не поддерживается с декабря 2020, а на смартфонах не работает с 2012 года.