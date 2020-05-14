В сети появился первый обзор недорогого камерофона Google Pixel 4a почти за месяц до официального анонса

То есть да, всем и так было известно, что компания, судя по всему, представит новинку 5 июня текущего года. Также все представляли, как будет выглядеть новинка, так как ее рендеры уже несколько месяцев “гуляют” по сети. Но того, что испаноязычный канал опубликует полноценный обзор устройства в первой половине мая, в то время как анонс ожидается только в начале июня — этого, вероятнее всего, мало кто ожидал. Но это случилось! К сожалению, в силу того, что видео снято на испанском языке, достаточно сложно “погрузиться” в какие-то подробности, касающиеся новинки. Зато можно подметить отдельные моменты.

Так, судя по всему, в AnTuTu новинка сможет набрать около 269 тыс баллов, что в свою очередь чуть более лучший результат, чем у большинства смартфонов, основанных на базе процессора Qualcomm Snapdragon 730. К слову, именно данный чипсет используется в устройстве. Что же до Geekbench 4, то в данном бенчмарке смартфон набрал 2544 и 6370 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Напомним, что судя по последним данным, устройство будет оценен в 400 долларов — столько же Apple просит за свой свежий недорогой iPhone SE (2020).