В сети появился первый официальный постер долгожданного Xiaomi Redmi K30 Pro

Так, рендер демонстрирует, что новинка все же лишится выреза в дисплее, в котором последние несколько месяцев Xiaomi прячет фронтальную камеру в своих смартфона — вместо этого производитель, по всей видимости, принял решение вернуться к форм-фактору Redmi K20 и K20 Pro, при котором камера выезжает непосредственно из корпуса устройства. Подобное решение оценит множество пользователей, в том числе и тех, кто не испытывает какого-либо фанатизма относительно китайской компании.