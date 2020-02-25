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В сети появился первый официальный постер долгожданного Xiaomi Redmi K30 Pro
Который наконец-то подтвердил ожидаемую многими новость о новинке
Redmi K30 Pro — один из самых загадочных смартфонов Xiaomi. До последнего не было известно, как именно будет выглядеть новинка, но первый официальный постер долгожданного смартфона расставил все по своим местам.
Так, рендер демонстрирует, что новинка все же лишится выреза в дисплее, в котором последние несколько месяцев Xiaomi прячет фронтальную камеру в своих смартфона — вместо этого производитель, по всей видимости, принял решение вернуться к форм-фактору Redmi K20 и K20 Pro, при котором камера выезжает непосредственно из корпуса устройства. Подобное решение оценит множество пользователей, в том числе и тех, кто не испытывает какого-либо фанатизма относительно китайской компании.
Напомним, что если верить словам главы Redmi Лю Вейбинга, Redmi K30 Pro поступит в продажу между мартовским анонсом Huawei P40 Pro и апрельским релизом Honor 30 Pro.