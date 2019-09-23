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В сети появился постер нового китайского флагмана с мощным процессором и быстрой зарядкой

Рекордная мощность, рекордно быстрая зарядка
Уже многие китайские производители смартфонов успели показать свои устройства, построенные на базе новейшего процессора от Qualcomm — Snapdragon 855 Plus. Некоторые из них даже были оснащены быстрой зарядкой, которая в 2019 году все больше походит на стандарт рынка, нежели на какой-то бонус — вон, даже в iPhone 11 Pro положил блочок с мощность на 18 Вт. Но по всей видимости, компания Oppo решила победить всех конкурентов, представив свой вариант флагмана с рекордно мощной проводной зарядкой.

Так, индийский интернет-инсайдер Мукул Шарма, опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое рекламное изображение смартфона Oppo Reno Ace. Если судить устройство по его внешности, то тут нет ничего примечательного: экран получил каплевидный вырез под фронтальную камеру, а основная камера включает в себя четыре модуля на 48, 13, 8 и 2 Мп. Но вот если глянуть на характеристики устройства, то все становится куда интереснее: дисплей получит поддержку частоты обновления аж в 90 Гц, также Oppo добавит в смартфон поддержку самой быстрой на сегодняшний день зарядки мощностью 65 Вт, при этом емкость аккумулятора составит 4000 мАч. По имеющимся данным, зарядить смартфон можно будет на 100% всего лишь за 30 минут.

Как уже было сказано ранее, смартфон будет основан на базе Snapdragon 855 Plus, размер AMOLED-дисплея составит 6,5 дюймов. Также смартфон получит до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти внутренней. К сожалению, ни цены, ни даты анонса устройства пока в сети нет.

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