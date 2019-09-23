В сети появился постер нового китайского флагмана с мощным процессором и быстрой зарядкой

Так, индийский интернет-инсайдер Мукул Шарма, опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое рекламное изображение смартфона Oppo Reno Ace. Если судить устройство по его внешности, то тут нет ничего примечательного: экран получил каплевидный вырез под фронтальную камеру, а основная камера включает в себя четыре модуля на 48, 13, 8 и 2 Мп. Но вот если глянуть на характеристики устройства, то все становится куда интереснее: дисплей получит поддержку частоты обновления аж в 90 Гц, также Oppo добавит в смартфон поддержку самой быстрой на сегодняшний день зарядки мощностью 65 Вт, при этом емкость аккумулятора составит 4000 мАч. По имеющимся данным, зарядить смартфон можно будет на 100% всего лишь за 30 минут.