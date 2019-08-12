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В сети появился постер с приглашением на презентацию Huawei Mate 30 Pro

У смартфона будет сразу две даты старта продаж
В последнее время в интернете появляется все больше данных о дате премьеры смартфонов линейки Huawei Mate 30. Причем каждая новая утечка противоречит предыдущей. Так, если еще вчера руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу называл 19 сентября датой анонса устройств, то сегодня надежный инсайдер Мукул Шарма опубликовал официальный тизер, на котором за анонсом числится совершенно другая дата — 24 октября.

Может показаться, что кто-то что-то путает. Но вполне вероятно, что на самом деле обе даты верны. Просто господин Ченглу поведал о китайской премьере нового флагмана компании, в то время как инсайдер рассказал о дате анонса смартфона в Европе. И по географическим причинам для нас с вами более важна именно вторая дата.

Что же касательно тизер-постера, то судя по нему, Huawei настроена максимально серьезно в соперничестве с Samsung. В своем приглашении компания умудряется не только рассказать нам о месте и времени встречи, но также и подколоть Samsung, припоминая недавнюю историю со смартфонами Galaxy S10 и их возможностью снимать космические объекты. По всей видимости, Huawei в свою очередь сделали все, чтобы у их Mate 30 и Mate 30 Pro не было никаких проблем с этим делом.

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