В сети появился постер с приглашением на презентацию Huawei Mate 30 Pro

Что же касательно тизер-постера, то судя по нему, Huawei настроена максимально серьезно в соперничестве с Samsung. В своем приглашении компания умудряется не только рассказать нам о месте и времени встречи, но также и подколоть Samsung, припоминая недавнюю историю со смартфонами Galaxy S10 и их возможностью снимать космические объекты. По всей видимости, Huawei в свою очередь сделали все, чтобы у их Mate 30 и Mate 30 Pro не было никаких проблем с этим делом.