В сети появился рекламный ролик, полностью снятый на неанонсированный Xiaomi Mi 10 Pro

Неудивительно, что Xiaomi решила именно таким способом продвигать свои юбилейные девайсы, ведь известно, что и Mi 10, и Mi 10 Pro получат 108-мегапиксельную камеру с поддержкой 50-кратного зума, а также с возможностью снимать видео в полноценном 8K. По всей видимости, именно последний факт настолько не давал покоя представителям компании, что они решили снять полноценный рекламный ролик на камеру старшей версии флагмана.

В остальном устройства вряд ли прям как-то сильно нас удивят. Согласно имеющимся данным, смартфоны будут работать на базе процессора Snapdragon 865, иметь оперативную память стандарта LPDDR5, а основная память будет стандарта UFS 3.0.