В сети появился свежий тизер нового Samsung Galaxy S20

Его опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который имеет тесные связи со множеством производителей смартфонов. Так, в данном тизере упоминаются Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Напомним, что первый из них относится к “легкой весовой категории” — Galaxy S20 является стандартной версией, рассчитанной на большинство поклонников линейки. А вот Galaxy S20 Ultra будет представлять более премиальный сегмент для любителей самых топовых технологий за немалые деньги.