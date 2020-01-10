В сети появился свежий тизер нового Samsung Galaxy S20
Его опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который имеет тесные связи со множеством производителей смартфонов. Так, в данном тизере упоминаются Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Напомним, что первый из них относится к “легкой весовой категории” — Galaxy S20 является стандартной версией, рассчитанной на большинство поклонников линейки. А вот Galaxy S20 Ultra будет представлять более премиальный сегмент для любителей самых топовых технологий за немалые деньги.
Также тизер подтвердил ходившие прежде слухи о том, как будет называться второе поколение складного Galaxy Fold — смартфон получил название Galaxy Bloom. Вероятнее всего, он будет выполнен в форм-факторе раскладушки, очень похожей на недавно представленный Motorola RAZR 2019. Напомним, что анонс флагманской линейки Galaxy S20 состоится уже 11 февраля.