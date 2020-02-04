В сети появился впечатляющий рекламный ролик с дешевым iPhone 9

Разработкой очень красивого промо-ролика занимался дизайнер Мауро Баттино — именно его силами грядущий iPhone 9 в цветах Jet Black, White и Red смог “ожить”, показав все свои самые лучшие стороны. Напомним, что устройство должно быть полной копией iPhone 8, в том числе лишившись датчика для распознавания лиц Face ID, получив вместо него старый-добрый сканер Touch ID. Размер экрана новинки составит 4,7 дюймов, а в его основу ляжет самый свежий фирменный процессор Apple — Apple A13.

Представить новинку должны уже в конце марта. Предполагаемая цена iPhone 9 составляет 399 долларов. Правда, были и слухи, утверждавшие, что новый бюджетный iPhone будет не таким уж и бюджетным, так как за него попросят порядка 479 долларов.