В сети раскрыли дизайн ожидаемого флагмана Xiaomi Mi 11 Pro

Автором утечки стал анонимный инсайдер из Китая, опубликовавший соответствующий пост в местной соцсети Weibo, передаёт Gizchina. Судя по изображению, новинка сохранит сходство с дизайном уже представленного Mi 11, но при этом получит и уникальные фишки. Например, в смартфоне будет совсем другой набор камер. Особенно радует то, что Mi 11 Pro могут оснастить перископной камерой — именно её многие ждали ещё в Mi 11.