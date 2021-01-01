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В сети раскрыли дизайн ожидаемого флагмана Xiaomi Mi 11 Pro
Выглядит устройство хоть и узнаваемо, но всё же свежо
28 декабря 2020 года состоялся анонс нового флагманского смартфона Xiaomi — Xiaomi Mi 11. Но, судя по реакции общественности в сети, многие ждали не его, а Pro-версию девайса. На радость именно этой части пользователей, дизайн ожидаемого флагмана Xiaomi Mi 11 Pro таки был раскрыт.
Автором утечки стал анонимный инсайдер из Китая, опубликовавший соответствующий пост в местной соцсети Weibo, передаёт Gizchina. Судя по изображению, новинка сохранит сходство с дизайном уже представленного Mi 11, но при этом получит и уникальные фишки. Например, в смартфоне будет совсем другой набор камер. Особенно радует то, что Mi 11 Pro могут оснастить перископной камерой — именно её многие ждали ещё в Mi 11.
В остальном «прошка» вряд ли будет сильно отличаться от уже представленного собрата. Так, работать смартфон явно будет на том же Snapdragon 888. Также вряд ли стоит ждать в новинке подэкранной фронтальной камеры — по всей видимости, технология слишком сырая, что внедрять её в коммерческий продукт.