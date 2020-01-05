В сети рассказали о различиях в новых флагманах Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Так, по его словам, Xiaomi Mi 10 оснастят четырехмодульной камерой, датчики которой будут расположены вертикально в левом углу. Что касается разрешения основной камеры, то Xiaomi Mi 10 получит датчик на 64 Мп, тогда как Mi 10 Pro оборудуют 108 Мп.

Кроме того, стало известно, что если Xiaomi Mi 10 будет заряжаться от 40 Вт проводной зарядки, то Mi 10 Pro получит поддержку технологии беспроводной зарядки, мощность которой составляет 30 Вт, а также 10 Вт обратной беспроводной зарядки. Сообщается, что обе новинки будут выпущены в один день, предположительно в марте или феврале текущего года.