В сети «всплыли» характеристики нового гигантского смартфона Honor X20 Max

При этом из коробки Honor X20 Max будет работать под управлением Android 11. Ёмкость его аккумулятора составит 6000 мАч, а максимальная мощность зарядки — 66 Вт.

Как скоро смартфон поступит в продажу — неизвестно. Но случится это, судя по пройденной сертификации, совсем скоро.