В сети «всплыли» характеристики нового гигантского смартфона Honor X20 Max

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В сети «всплыли» характеристики нового гигантского смартфона Honor X20 MaxИ, судя по ним, аппарат окажется достойным середняком
Некоторое время назад в сети начали появляться первые слухи о новом гиганте от Honor — Honor X20 Max. Оказалось, что это 7-дюймовое нечто и вправду готовится к полноценному релизу.
Так, например, смартфон прошёл сертификацию китайского регулятора TENAA. Благодаря этому «всплыли» некоторые особенности устройства: в основу девайса ляжет чип Dimensity 1100 от MediaTek, а размер его экрана составит 7,2 дюйма. По сути, это сопоставимо с каким-нибудь не самым большим планшетом.
При этом из коробки Honor X20 Max будет работать под управлением Android 11. Ёмкость его аккумулятора составит 6000 мАч, а максимальная мощность зарядки — 66 Вт.
Как скоро смартфон поступит в продажу — неизвестно. Но случится это, судя по пройденной сертификации, совсем скоро.