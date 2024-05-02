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Опубликовано 02 мая 2024, 07:59
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В сети всплыло доказательство падения популярности iPhone

Неприятная ситуация
Компания Skyworks Solutions, производитель полупроводников, опубликовала отчет о доходах за II квартал года, который указывает на снижение спроса на iPhone.
В сети всплыло доказательство падения популярности iPhone
© Ferra

Поскольку основным клиентом Skyworks является Apple, а доходы от продаж iPhone составляют значительную часть общего дохода компании, ее данные могут служить показателем популярности продуктов купертиновцев.

Skyworks заявила о снижении дохода на 8.7% по сравнению с прошлым годом, до $1.046 млрд, что компания связывает со «снижением ожидаемого спроса на рынке».

В связи с этим, она планирует расширить свою деятельность за пределы смартфонов, уделяя внимание технологиям подключения для устройств IoT, систем автомобильной электрификации и ИИ-инфраструктуры.

Следует отметить, что несмотря на общее восстановление рынка, продажи Apple оказались под угрозой, особенно в Китае, который является одним из ключевых направления для компании. По предварительным оценкам, спад продаж в этом регионе может только усилиться в будущем.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#Apple