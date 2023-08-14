В Сети всплыло множество подробностей о складном Xiaomi Mix Fold 3 накануне анонса

Согласно информации, опубликованной на сайте MyDrivers, новый флагман от Xiaomi будет оснащён рядом инновационных технологий.

Одной из ключевых особенностей смартфона станет использование Pol-less Plus энергоэффективного экрана, благодаря которому время автономной работы внутреннего и внешнего дисплеем будет одинаковым, достигая 1,34 дня.

Это стало возможным благодаря снижению потребления энергии экраном на 52%.

Кроме того, смартфон будет оснащён двумя высокоёмкостными аккумуляторами и специализированной системой управления зарядом. Это позволит устройству обеспечивать длительное время работы без подзарядки.

Особое внимание разработчики уделили надёжности и прочности устройства. Xiaomi Mix Fold 3 получит уникальную трёхуровневую систему шарниров с 14 активными элементами и 198 деталями. Эта система обеспечивает высокую устойчивость к падениям и ударам.

Напомним, что анонс нового складного смартфона Xiaomi состоится уже сегодня.