В сети засветились бюджетный смартфон Google Pixel 6a и первые «умные» часы компании

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В сети засветились бюджетный смартфон Google Pixel 6a и первые «умные» часы компанииПока что в виде части технических характеристик
Обычно Google анонсирует свои недорогие смартфоны линейки Pixel A ближе к концу лета. Но, судя по всему, в 2022-м компания пойдёт немного иным путём.
В сети появились свежие утечки, раскрывшие Google Pixel 6A и первые смарт-часы бренда — условные Pixel Watch.
Судя по ней, смартфон будет представлен лишь версией на 128 ГБ. Зато цветовых варианта будет сразу три: белый, чёрный и зелёный. К сожалению, всё ещё нет точной информации, как именно будет выглядеть Pixel 6A, но есть шансы, что внешне устройство будет напоминать флагманскую линейку бренда.
Если же говорить о часах Pixel Watch, то им приписывают 32 ГБ постоянной памяти и также три цветовых варианта: чёрный, серый и золотой.
Ожидается, что анонс сразу двух устройств состоится уже в рамках Google I/O 2022, которая традиционно проходит в мае.
Источник: CNET