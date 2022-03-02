В сети засветились бюджетный смартфон Google Pixel 6a и первые «умные» часы компании

В сети появились свежие утечки, раскрывшие Google Pixel 6A и первые смарт-часы бренда — условные Pixel Watch.

Судя по ней, смартфон будет представлен лишь версией на 128 ГБ. Зато цветовых варианта будет сразу три: белый, чёрный и зелёный. К сожалению, всё ещё нет точной информации, как именно будет выглядеть Pixel 6A, но есть шансы, что внешне устройство будет напоминать флагманскую линейку бренда.

Если же говорить о часах Pixel Watch, то им приписывают 32 ГБ постоянной памяти и также три цветовых варианта: чёрный, серый и золотой.

Ожидается, что анонс сразу двух устройств состоится уже в рамках Google I/O 2022, которая традиционно проходит в мае.