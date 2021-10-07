В сети засветились характеристики самого дешёвого 5G-смартфона Samsung

Устройство засветилось в базе данных популярного бенчмарка Geekbench. Благодаря этому, например, выяснилось, что в основу смартфона ляжет чип Dimensity 700 от MediaTek. Дополнять SoC будут 4 ГБ оперативной памяти и Android 11 «из коробки».

Отмечается, что вполне вероятно появление и других вариантов оперативной памяти в телефоне. Просто о них Geekbench пока ничего неизвестно.