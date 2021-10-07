В сети засветились характеристики самого дешёвого 5G-смартфона Samsung

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В сети засветились характеристики самого дешёвого 5G-смартфона SamsungОсталось дождаться полноценного анонса
Как стало известно, Samsung вовсю работает над новым смартфоном — Galaxy A13 5G. Его отличительной особенностью должна стать цена, что сделает телефон самым дешёвым 5G-аппаратом в модельном ряде компании.
Устройство засветилось в базе данных популярного бенчмарка Geekbench. Благодаря этому, например, выяснилось, что в основу смартфона ляжет чип Dimensity 700 от MediaTek. Дополнять SoC будут 4 ГБ оперативной памяти и Android 11 «из коробки».
Отмечается, что вполне вероятно появление и других вариантов оперативной памяти в телефоне. Просто о них Geekbench пока ничего неизвестно.
Что интересно, более ранние слухи также гласили, что девайс оснастят основной камерой с главным модулем на 50 Мп, 5000 мАч батареей и быстрой зарядкой на 15 Вт.
Дебют Galaxy A13 5G ожидается в конце 2021 года.