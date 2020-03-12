В сети "засветился" новый камерофон Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max за несколько часов до анонса

Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, опубликовавший в своем собственном Twitter-аккаунте скриншот со страничкой Amazon, где явно видно, что Redmi представит в рамках презентации и Max-версию своего Redmi Note 9 Pro. Уже сейчас, по одному лишь описанию новинки, мы можем предположить, что самую лучшую камеру и производительность получит именно эта версия смартфона.