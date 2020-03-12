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В сети "засветился" новый камерофон Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max за несколько часов до анонса
Именно данная версия смартфона будет оснащена всем самым лучшим в линейке
Уже совсем скоро состоится анонс новых недорогих камерофонов Xiaomi: Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и, как оказалось, Redmi Note 9 Pro Max. Последнее устройство, к слову, буквально за несколько часов до официальной демонстрации “засветилось” в индийском сегменте Amazon.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, опубликовавший в своем собственном Twitter-аккаунте скриншот со страничкой Amazon, где явно видно, что Redmi представит в рамках презентации и Max-версию своего Redmi Note 9 Pro. Уже сейчас, по одному лишь описанию новинки, мы можем предположить, что самую лучшую камеру и производительность получит именно эта версия смартфона.
Напомним, что анонс обновленной линейки Redmi Note 9 состоится уже сегодня, 12 марта. Судя по последним утечкам, Redmi Note 9 Pro будет работать на базе процессора Snapdragon 720G, в то время как базовый Redmi Note 9 получит процессор от MediaTek.