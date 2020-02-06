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В Северной Корее разработали новый смартфон
Который позиционируется как смартфон нового поколения
Напомним, что буквально недавно Ким Чен Ын призвал разработчиков Северной Кореи создать современный смартфон. И вот уже сейчас на рынок страны вышел телефон под названием Kindalai 7, который позиционируется как смартфон нового поколения.
По словам разработчиков, новинка оснащена новейшей технологией биометрии, которая способна распознавать как голос, так и отпечатки пальцев и лицо человека. В то же время местные СМИ заявляют об уникальности смартфона, над которым работали десятки специалистов. Однако на деле Kindalai 7 оборудовали самым обычным дактилоскопическим датчиком, расположенным на задней панели, а также оснастили селфи-камеру смартфона поддержкой распознавания лиц для разблокировки. Также телефон получил поддержку фирменного голосового ассистента.
Также известно, что смартфон работает на базе новейшей операционной системы, которая была разработана местными разработчиками.