В Северной Корее разработали новый смартфон

По словам разработчиков, новинка оснащена новейшей технологией биометрии, которая способна распознавать как голос, так и отпечатки пальцев и лицо человека. В то же время местные СМИ заявляют об уникальности смартфона, над которым работали десятки специалистов. Однако на деле Kindalai 7 оборудовали самым обычным дактилоскопическим датчиком, расположенным на задней панели, а также оснастили селфи-камеру смартфона поддержкой распознавания лиц для разблокировки. Также телефон получил поддержку фирменного голосового ассистента.

Также известно, что смартфон работает на базе новейшей операционной системы, которая была разработана местными разработчиками.