В шестой бета-версии One UI 8 появятся ИИ-функции чтения и работы со звуком

Опубликовано 23 августа 2025
В шестой бета-версии One UI 8 появятся ИИ-функции чтения и работы со звукомВерсия выходит для Galaxy S25
Инсайдеры из SamMobile рассказали, что на сервере Samsung появилась новая, шестая, бета-версия оболочки One UI 8.0 на базе операционной системы Android 16. Прошивка предназначена для серии Galaxy S25, и в неё включены по меньшей мере две новые функции, основанные на ИИ.
© Sammobile.com
В эту бету будут добавлены две новые ИИ-функции. Это Now Brief, позволяющая озвучивать краткое содержание, а также кнопка в «Галерее», которая будет автоматически убирать нежелательные шумы с помощью функции Audio Eraser при просмотре видео. Причём обе функции уже доступны в стабильной версии One UI 8 на складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.
Пока нет точной информации о дате выхода бета-версии One UI 8.6 для Galaxy S25. Однако, стабильная версия ожидается «в ближайшее время».
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков