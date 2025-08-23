В шестой бета-версии One UI 8 появятся ИИ-функции чтения и работы со звуком

В эту бету будут добавлены две новые ИИ-функции. Это Now Brief, позволяющая озвучивать краткое содержание, а также кнопка в «Галерее», которая будет автоматически убирать нежелательные шумы с помощью функции Audio Eraser при просмотре видео. Причём обе функции уже доступны в стабильной версии One UI 8 на складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Пока нет точной информации о дате выхода бета-версии One UI 8.6 для Galaxy S25. Однако, стабильная версия ожидается «в ближайшее время».