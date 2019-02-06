В следующем Samsung Galaxy Note камеру могут перенести на стилус

Следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy Note может обзавестись стилусом S Pen со встроенной камерой. Об этом свидетельствует документация, обнаруженная на сайте USPTO (Бюро по регистрации патентов и торговых марок США).
Такое решение позволит перенести фронтальную камеру на стилус и, наконец, сделать экран смартфона без рамок и каких-либо вырезов.
Камера как минимум с одним объективом и сенсором на стилусе будет управляться двумя внешними кнопками — одна отвечает за спуск затвора, а вторая настраивает зум.
Вполне возможно, что такая инновация появится уже в Samsung Galaxy Note 10, выпуск которого ожидается ближе к осени.