В следующем Samsung Galaxy Note камеру могут перенести на стилус

Следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy Note может обзавестись стилусом S Pen со встроенной камерой. Об этом свидетельствует документация, обнаруженная на сайте USPTO (Бюро по регистрации патентов и торговых марок США).

Такое решение позволит перенести фронтальную камеру на стилус и, наконец, сделать экран смартфона без рамок и каких-либо вырезов.