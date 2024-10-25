В смартфонах OnePlus появилась функция «Поделиться с iPhone», но вы не будете ее использовать

Эта функция встроена в оболочку OxygenOS 15 и призвана упростить обмен файлами между OnePlus и iPhone.

Однако на практике использование этой функции далеко не так удобно, как может показаться. Для пользователей OnePlus процесс действительно прост: нужно выбрать файл, открыть меню «Поделиться» и нажать кнопку «Поделиться с iPhone».

Но владельцы iPhone должны сначала скачать приложение «O+ Connect» из App Store, предоставить необходимые разрешения и оставить приложение открытым до завершения процесса.