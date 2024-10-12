Телефоны
Опубликовано 12 октября 2024, 18:45
1 мин.

В смартфонах Oppo Find X8 появится механическая кнопка только для камеры

По сути, такая же, как и в iPhone 16
Менеджер по продуктам китайской компании Oppo Find Чжоу Ибао рассказал о появлении в модели Oppo Find X8 отдельной механической кнопки для камеры.
В смартфонах Oppo Find X8 появится механическая кнопка только для камеры
© GSMArena.com

По словам Ибао, кнопка, предназначенная только для съёмки, — и удобно, и практично. Логика использования примерно такая же, как и сенсорной кнопкой управления камерой Camera Control в iPhone 16. Разница в том, что Oppo не пошла на внедрение сенсора из-за его уязвимости и неудобства.

Механическая кнопка позволит не снимать перчатки в холодную погоду, когда нужно сделать снимок, при этом сенсор требует тактильного контакта. Или, например, во время занятий спортом, в том числе рафтингом, нужна именно механика, — пользоваться сенсором невозможно технически.

В целом отдельная кнопка позволит не тратить время на активацию камеры через дисплей, и, возможно, будет удобнее пользоваться одной рукой.

Презентация Oppo Find X8 запланирована на 24 октября. Дизайн этого смартфона — явная отсылка к iPhone 16 за счёт плоских торцов и кнопки управления камерой.

Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#камера
,
#OPPO
,
#Oppo Find X
,
#функции
,
#кнопки