В смартфонах Oppo Find X8 появится механическая кнопка только для камеры

По словам Ибао, кнопка, предназначенная только для съёмки, — и удобно, и практично. Логика использования примерно такая же, как и сенсорной кнопкой управления камерой Camera Control в iPhone 16. Разница в том, что Oppo не пошла на внедрение сенсора из-за его уязвимости и неудобства.

Механическая кнопка позволит не снимать перчатки в холодную погоду, когда нужно сделать снимок, при этом сенсор требует тактильного контакта. Или, например, во время занятий спортом, в том числе рафтингом, нужна именно механика, — пользоваться сенсором невозможно технически.

В целом отдельная кнопка позволит не тратить время на активацию камеры через дисплей, и, возможно, будет удобнее пользоваться одной рукой.

Презентация Oppo Find X8 запланирована на 24 октября. Дизайн этого смартфона — явная отсылка к iPhone 16 за счёт плоских торцов и кнопки управления камерой.