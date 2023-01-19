В смартфонах Pixel 7 обнаружили проблему при просмотре видео на YouTube

22:09, 19 января 2023
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В смартфонах Pixel 7 обнаружили проблему при просмотре видео на YouTubeБаг возникает при выходе из полноэкранного режима
Пользователи смартфонов Google Pixel 7 и 7 Pro начали жаловаться на проблему при просмотре видео на YouTube.
Фото: Gsmarena.com
Баг проявляется при попытке свернуть или закрыть видео во время просмотра в полноэкранном режиме. Проблема проявляется в приложениях YouTube и YouTube TV.
Отмечается, что во время такого сбоя аудиодорожка продолжает производиться на фоне статичного кадра, а экран никак не реагирует на касания и смахивания. Иногда устройство не реагирует даже на кнопки регулировки громкости и блокировки.
Решение в таком случае одно — принудительно перезагрузить смартфон.
Источник:9to5google
Автор:Андрей КадуковТеги:
#баги,
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