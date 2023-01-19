В смартфонах Pixel 7 обнаружили проблему при просмотре видео на YouTube

Баг проявляется при попытке свернуть или закрыть видео во время просмотра в полноэкранном режиме. Проблема проявляется в приложениях YouTube и YouTube TV.

Отмечается, что во время такого сбоя аудиодорожка продолжает производиться на фоне статичного кадра, а экран никак не реагирует на касания и смахивания. Иногда устройство не реагирует даже на кнопки регулировки громкости и блокировки.

Решение в таком случае одно — принудительно перезагрузить смартфон.