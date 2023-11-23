В смартфонах Pixel 8 Pro нашли брак дисплея, но Google назвала это нормой

В смартфонах Pixel 8 Pro нашли брак дисплея, но Google назвала это нормойЗабавная позиция, конечно
Google официально признала наличие проблемы с экранами смартфонов Pixel 8 Pro, связанной с появлением круглых выпуклостей на дисплее.
Пользователи заметили, что при выключенном экране и в определенных условиях освещения на поверхности экрана видны круглые выпуклости. Однако, представители Google заверили, что эта особенность не влияет на производительность или долговечность устройства.
Компания подчеркнула, что эти выпуклости не оказывают влияния на функции сенсорного экрана и обещала, что оригинальный гарантийный срок в один год остается в силе.
Несмотря на это, некоторые обеспокоенные владельцы Pixel 8 Pro уже обратились в Google с просьбой о замене устройства. Однако, даже после замены, новые устройства могут иметь аналогичные дефекты.
Пользователи, обеспокоенные возможным ухудшением состояния экранов, требуют от Google продления гарантийного срока.