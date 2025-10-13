В смартфонах realme 15 появилось редактирование фотографий голосом

AI Edit Genie позволяет обрабатывать фотографии без прикосновений к экрану. Пользователь может просто озвучить команду — например, попросить сгладить кожу или убрать человека с фона. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта (ИИ) анализируют изображение и автоматически вносят необходимые изменения.