В смартфонах Xiaomi нашли функцию цензуры 450 «запретных» словосочетаний

Как отмечает Reuters, в смартфонах Xiaomi Mi 10T 5G нашли 450 словосочетаний на китайском языке, которые блокируют связь. Если произнести фразы: «Да здравствует независимость Тайваня», «Движение за демократию» и подобные, связь сразу же блокируется. Не исключено, что такие технологии применены и в других гаджетах бренда.

Как пишет источник, не только в смартфонах Xiaomi были замечены эти инструменты цензуры, но и в гаджетах Huawei P40 5G. Поэтому представители военного ведомства Литвы рекомендуют вовсе отказаться от китайских смартфонов.

При этом Xiaomi заявляла, что подобные инструменты отключены для Евросоюза. По словам военных, это ни о чём не говорит, потому что включить цензуру можно в любой момент удалённо. «Наша рекомендация – не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретённых», – объяснил позицию ведомства заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.