В смартфонах Xiaomi появится возможность расширять оперативную память

Энтузиаст под ником @kacskrz, деятельность которого связана с тестирование и переводом оболочки MIUI, нашел в ней упоминание об интересной и еще неанонсированной функции «Memory extension», что в переводе на русский означает «Расширение памяти». В описании было указано, что данная функция предназначена для использования части накопителя в качестве оперативной памяти.

Причем энтузиаст не только нашел нововведение, ему также удалось его активировать на своем устройстве. Так, он попробовал увеличить оперативную память на 1 ГБ, однако отметил, что попытка не увенчалась успехом. На данный момент неизвестно, когда именно Xiaomi анонсирует новую опцию. Предполагается, что добавят ее в MIUI 13.