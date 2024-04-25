В смартфоне Huawei Pura 70 нашли неанонсированную функцию раздевания людей на фото

Пользователи обнаружили, что с его помощью можно снимать одежду с людей на фото. В Weibo хлынул поток подобного контента, что вызвало волну возмущения.

Huawei оперативно отреагировала на ситуацию, выпустив программную заплатку. Теперь при попытке использовать функцию раздевания людей появляется уведомление о невозможности ее выполнения.