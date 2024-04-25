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Телефоны
Опубликовано 25 апреля 2024, 09:08
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В смартфоне Huawei Pura 70 нашли неанонсированную функцию раздевания людей на фото

Неловко вышло…
Новая фишка флагманов Huawei Pura 70 обернулась скандалом. ИИ-инструмент, предназначенный для удаления посторонних объектов на снимках, оказался способен не только на это.
В смартфоне Huawei Pura 70 нашли неанонсированную функцию раздевания людей на фото
© Forbes

Пользователи обнаружили, что с его помощью можно снимать одежду с людей на фото. В Weibo хлынул поток подобного контента, что вызвало волну возмущения.

Huawei оперативно отреагировала на ситуацию, выпустив программную заплатку. Теперь при попытке использовать функцию раздевания людей появляется уведомление о невозможности ее выполнения.

© Mobiltelefon.ru

Нельзя не вспомнить похожий случай с OnePlus 8 Pro. Одна из камер этого смартфона случайно могла снимать сквозь одежду. OnePlus, как и Huawei, быстро отключила эту функцию программно.

История с Huawei Pura 70 еще раз подчеркивает важность тщательного тестирования новых функций смартфонов, особенно тех, которые основаны на искусственном интеллекте.

Источник:Mobiltelefon.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
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#скандал
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#Искусственный интеллект