В смартфоны могут вернуться microSD-слоты из-за дефицита DRAM-памяти

Как сообщает инсайдер Repeater 002, китайские поставщики обсуждают возвращение разъёма, который исчез из устройств ради повышения маржинальности.

Причина проста: цены на DRAM взлетели вдвое, а дефицит, по прогнозам, затянется как минимум до конца 2027 года. Один только чип 12 ГБ LPDDR5X сейчас стоит около $70, тогда как в начале года — $33.

Даже Samsung уже отказывает собственному мобильному подразделению в стабильных поставках, переходя на квартальные пересогласования.

На этом фоне microSD снова становится выгодной: пользователи могут покупать смартфоны с минимальной памятью, а производители — удерживать цены, не теряя прибыль. Особенно если добавят поддержку microSD Express — карт со скоростью до 800 МБ/с, сопоставимой с внутренним хранилищем.

Если тренд подтвердится, первые модели со слотами могут появиться во II половине 2026 года.