В Совете Федерации предложили ввести сбор за утилизацию импортных смартфонов

В Совете Федерации предложили ввести сбор за утилизацию импортных смартфоновИ другой импортной и отечественной электроники
В ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике появилось предложение о введении в России утильсбора на импортную и отечественную электронику, но с разными условиями.
Принципы реализации этого утилизационного сбора предлагается реализовать по той же логике, что и утильсбор на импортные автомобили. По мнению авторов идеи, эта мера поможет «подрасчистить рынок от иностранных конкурентов», а вырученные средства направить на отечественные производства. Минпромторг России поддержал идею. К тому же на отечественную электронику утилизационный сбор будет ниже, чем на импортную.
Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД (Общероссийский классификатор продукции). Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные». Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного.