В Совете Федерации предложили ввести сбор за утилизацию импортных смартфонов

Принципы реализации этого утилизационного сбора предлагается реализовать по той же логике, что и утильсбор на импортные автомобили. По мнению авторов идеи, эта мера поможет «подрасчистить рынок от иностранных конкурентов», а вырученные средства направить на отечественные производства. Минпромторг России поддержал идею. К тому же на отечественную электронику утилизационный сбор будет ниже, чем на импортную.