В США блогер представил самый большой в мире iPhone весом 226 кг

Вес такого гаджета — 226 кг, называется разработка iPhone 14 Pro Max Plus Ultra. Аппарат получил тройную камеру, на которую можно сделать качественные фото. В гаджет встроен NFC-чип, и если у кого-то возникнет идея совершить с помощью такого айфона бесконтактную оплату, это вполне реально.

Операционная система 14 Pro Max Plus Ultra — эмулятор Android, имитирующий стиль оригинального iPhone 14.

Кому нужен будет такой аппарат и будет ли гигант продаваться, неизвестно.