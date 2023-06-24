В США блогер представил самый большой в мире iPhone весом 226 кг

16:58, 24 июня 2023
1 мин.
В США блогер представил самый большой в мире iPhone весом 226 кгКому и зачем может понадобиться такой айфон, неизвестно
В США YouTube-блогер Мэтью Бим представил необычный iPhone. Это работоспособный смартфон огромного размера, с дисплеем 84" и высотой 1,8 метра, то есть в человеческий рост.
Фото: YouTube
Вес такого гаджета — 226 кг, называется разработка iPhone 14 Pro Max Plus Ultra. Аппарат получил тройную камеру, на которую можно сделать качественные фото. В гаджет встроен NFC-чип, и если у кого-то возникнет идея совершить с помощью такого айфона бесконтактную оплату, это вполне реально.
Операционная система 14 Pro Max Plus Ultra — эмулятор Android, имитирующий стиль оригинального iPhone 14.
Кому нужен будет такой аппарат и будет ли гигант продаваться, неизвестно.