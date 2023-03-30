В США бум популярности кнопочных телефонов. С их помощью молодёжь пытается побороть зависимость от смартфонов

Такие компании, как HMD Global, производитель телефонов Nokia, отмечают устойчивый спрос на обыкновенные кнопочные телефоны с дополнительными функциями, такими как GPS или точки доступа.

По словам Хосе Брионеса, эксперта по «тупым телефонам», некоторые представители поколения Z всё больше устают от экранов и обеспокоены проблемами психического здоровья, связанными с чрезмерным использованием смартфонов.

В 2022 году в США выросли продажи мобильных телефонов HMD Global: ежемесячно продавались десятки тысяч устройств. При этом глобальные продажи девайсов компании снизились.

Такие компании, как Punkt и Light, учитывают данную тенденцию, предлагая устройства, которые способствуют уменьшению времени работы с экраном и использования социальных сетей.