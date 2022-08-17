В США до сих пор продаются адаптеры питания для старых iPhone

Сегодня в 19:42
1 мин.
В США до сих пор продаются адаптеры питания для старых iPhoneКоторыми смартфоны комплектовались с iPhone 3G
В США до сих пор продаются адаптеры питания на 5 ВТ, входившие в комплект iPhone 3G.
На данный момент адаптеры продаётся также в Канаде, Сингапуре, Великобритании, Ирландии. Но уже не продаются, так как запасы закончились, — в Японии, Китае, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Италии, Испании.
Адаптер на 5 Вт был в комплекте вплоть до iPhone 11 Pro. Раритетную зарядку заменили на адаптеры 18 Вт с поддержкой USB-C. С выходом iPhone 12 Apple вообще прекратила укомплектовывать свои смартфоны зарядными устройствами.
Отмечается, что с помощью старого адаптера можно попытаться зарядить более новые iPhone, но зарядка займёт не менее 3 часов.