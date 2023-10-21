В США функция SOS в iPhone снова спасла жизни попавших в страшную аварию

Пользователь iPhone 15, который оказался участником столкновения двух BMW в качестве пассажира, рассказал, что айфон определил аварию и сразу же вызвал службу 911. При этом автоматически были вызваны контакты на случай экстренной ситуации.

Пассажир отметил, то айфон автоматически позвонил родителям, использующим Android-смартфоны, но если бы не дозвонился или пользователь не смог бы разговаривать, тогда экстренные контакты получили бы смс с координатами местоположения аварии и кратким объяснением произошедшего.

«Попал в свою первую автомобильную аварию в качестве пассажира, и медики были удивлены, что мы отделались всего несколькими переломами. Спасибо функции Apple SOS за то, что позвонила в 911, когда я был в состоянии говорить, а когда не мог, уведомила о ситуации мои контакты на случай чрезвычайной ситуации», — рассказал пользователь.