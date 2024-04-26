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Телефоны
Опубликовано 26 апреля 2024, 17:15
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В США количество активаций iPhone упало до уровня 2017 года

И этому есть объяснение
Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) поделилась результатами исследования, согласно которому в США заметно снизилась доля новых активированных iPhone.
В США количество активаций iPhone упало до уровня 2017 года

© Ferra.ru

Согласно данным CIRP, в США только 33% активированных смартфонов пришлось на долю новых айфонов. В остальном это Android-смартфоны. При этом на долю iPhone за 2023 год пришлось всего 7% от общего числа новых активированных девайсов.

Это худший для Apple результат с 2017 года. По мнению аналитиков, на это есть две очевидные причины. Первая — общее повышение качества iPhone, из-за чего эксплуатация айфонов стала более продолжительной. Вторая причина — замедлившееся внедрение новых функций и принципиально отличных инноваций, а также снижение их значимости. Поэтому американский потребитель не спешит покупать iPhone.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#iPhones
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#Apple
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#смартфоны
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#статистика