В США количество активаций iPhone упало до уровня 2017 года

Согласно данным CIRP, в США только 33% активированных смартфонов пришлось на долю новых айфонов. В остальном это Android-смартфоны. При этом на долю iPhone за 2023 год пришлось всего 7% от общего числа новых активированных девайсов.

Это худший для Apple результат с 2017 года. По мнению аналитиков, на это есть две очевидные причины. Первая — общее повышение качества iPhone, из-за чего эксплуатация айфонов стала более продолжительной. Вторая причина — замедлившееся внедрение новых функций и принципиально отличных инноваций, а также снижение их значимости. Поэтому американский потребитель не спешит покупать iPhone.