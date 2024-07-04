В США начался бум «тапок»: люди заменяют смартфоны кнопочными телефонами

Поскольку с помощью таких телефонов можно только звонить и писать сообщения, люди себя чувствуют в безопасности, становятся спокойнее и активнее в жизни. Об этом говорят сами пользователи, отдавшие предпочтения «тапкам».

Причём об этом свидетельствуют и продажи кнопочных телефонов: в США в 2023 году было продано порядка 2,8 млн устройств. И популярность этих гаджетов продолжает расти. Люди объясняют свой выбор отсутствием выхода в интернет и соцсетей, минимумом функций, благодаря чему нет зависимости от аппарата и «призрачных» интересов.

Как рассказала Кэролайн Кэдвелл из Калифорнии, она тут же заменила смартфон на «тапок», как только поняла, что провела всё лето за использованием своего смартфона. По словам женщины, она потеряла ориентацию в пространстве, будучи всё время прикованной к смартфону, и даже не поняла, где выгуливала свою собаку.

И сначала переход на кнопочный телефон был «непрактичным», поначалу пользоваться таким гаджетом было непривычно, будто впервые. Но потом, как отметила Кэдвелл, стало привычнее и проще.

«Пространство и время — вот как я бы это описала. Удивительно, как многого можно добиться в отношениях, отказавшись от телефона», — прокомментировала женщина своё решение.

В Штатах тенденция к отказу от смартфонов может иметь связь с общим ростом тревожности и тяжёлых депрессий. Уровень тревожности и депрессивности с 2010 по 2019 год вырос на 50%.