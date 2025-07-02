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Опубликовано 02 июля 2025, 21:00
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В США OnePlus обвинили в передаче данных пользователей на китайские серверы

Этим заинтересовался Конгресс
Компанию OnePlus обвинили в сливе пользовательских данных американцев на китайские серверы. Из-за этого вендор рискует столкнуться с запретом на продажу в США.
В США OnePlus обвинили в передаче данных пользователей на китайские серверы

© OnePlus

За последние пять лет или около того несколько китайских компаний оказались «под перекрёстным огнём» из-за напряжённых отношений между КНР и США. Huawei, DJI и Xiaomi также столкнулись с санкциями из-за напряжённых отношений между странами. Теперь в несанкционированной передаче данных в Китай обвинили OnePlus.

Председатель Специального комитета по Компартии Китая в США выступил с критикой в адрес OnePlus. Якобы разные устройства OnePlus, включая Pad 3 и OnePlus 13, передают данные в Китай. При этом ни одна из сторон не раскрыла суть проблемы в полной мере, предполагается, что OnePlus может передавать конфиденциальную информацию и скриншоты.

Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков
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