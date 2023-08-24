В США операторы связи будут продавать iPhone 15 со скидками для повышения спроса

На рынке смартфонов, начиная с 2017, от года к году после пика продаж наблюдается падение спроса, поэтому аналитики ожидают низкой востребованности новых айфонов. В связи с этим операторы начнут маркетинговые кампании с продвижением «агрессивных скидок» для удержания старых покупателей и привлечения новых.

«Выпуск iPhone 15 — это возможность для операторов связи переманить ценных клиентов», — отметил директор по исследованиям Counterpoint Research в Северной Америке Джефф Филдхак.