В США прокуроры 48 штатов подали в суд на оператора, совершившего 7,5 млрд спам-звонков

Прокуроры обвиняют оператора в подделке 8,4 млн телефонных номеров и назойливых роботизированных звонках людям, внесённым в Национальный реестр «Не звонить». Инициатор иска, генеральный прокурор Аризоны Крис Мейес, утверждает, что за пять лет, с декабря 2018 года по январь 2023, на телефонные номера штата было совершено около 197 млн робозвонков. Avid Telecom обвиняется в совершении 7,5 млрд таких звонков по всем США.

Кроме того, люди, которым названивала автоматика, получали поддельные звонки якобы от правительственных ведомств или правоохранительных органов, а другие маскировались под номера Amazon, DirecTV и многих других компаний. В иске утверждается, что Avid Telecom нарушил Закон о защите прав потребителей телефонной связи, Правило о телемаркетинговых продажах и ряд других законов о телемаркетинге и потребителях.

Истцы требуют у суда полного запрета на совершение Avid Telecom таких звонков и выплаты компенсаций людям, которым совершились роботизированные вызовы. Какая это будет сумма, неизвестно: другой оператор, оштрафованный за подобную деятельность и совершивший порядка 5 млрд робозвонков, выплатил пострадавшим $300 млн.