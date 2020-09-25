В США раскупили прошлогодние iPhone накануне анонса новеньких iPhone 12

Речь идет о свежем рейтинге, основанном на показателях продаж смартфонов в США за первую неделю сентября, утверждает издание TheElec. На первых трех местах списка расположились iPhone 11, 11 Pro Max и iPhone SE (2020). Пятое и шестое место также достались телефонам от Apple: iPhone XR и iPhone 11 Pro соответственно. Что интересное, четвертое место, разделяющее две “кучки” устройств от яблочной компании, занял недавно анонсированный Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Напомним, что анонс новой линейки iPhone 12 ожидается уже в середине октября 2020 года. Судя по последним данным, в рамках мероприятия будет показано сразу четыре смартфона: iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max.