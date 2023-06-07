В США внезапно стали популярными смартфоны Google Pixel

Аналитики считают такой результат лучшим даже по сравнению с пятёркой лидирующих вендоров. Первое место у Apple с долей рынка 59%; год к году поставки продукции выросли на 2%. На втором месте Samsung: рыночная доля этой компании составляет 23%, но за год продажи снизились на 25%. Третье место отдали Motorola, продажи чьей электроники сократились на 40%, но компания всё ещё занимает 7% рынка. Пятое место у TCL с долей рынка 3%, год к году поставки упали на 13%.

«Google приблизилась к тройке лидеров после запуска серии Pixel 7. Имея всего три устройства в ассортименте, Google заняла 4% рынка с 20-процентным ростом в годовом исчислении, что является лучшим результатом среди пятёрки ведущих поставщиков», — оценил результат Google аналитик Canalys Рунар Бьорховде.