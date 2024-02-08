В США вор вынес полсотни айфонов из магазина на глазах у посетителей и охраны

Опубликовано 08 февраля 2024, 21:20
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В США вор вынес полсотни айфонов из магазина на глазах у посетителей и охраныЕго не остановила даже полиция
В США мужчина в присутствии многочисленных свидетелей и охранников беспрепятственно вынес из Apple Store 49 iPhone.
Это произошло в Окленде, Калифорния. Вор, не боясь записи на смартфоны, частично пряча лицо, без каких-либо сантиментов «с мясом» вырывал шнуры айфонов из стоек. Украденные таким образом телефоны грабитель сначала хаотично засовывал в карман толстовки, а затем брюк.
А когда не хватило места, преступник просто сбежал, и ни присутствующие, ни охрана его не остановили. Не сделала этого и полиция, которая, как оказалось, всё это время находилась рядом с магазином. Но когда грабитель сбегал из Apple Store, из полицейской машины никто не вышел.