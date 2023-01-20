В США выйдет ухудшенная версия флагманского OnePlus 11

Таким образом, американский вариант смартфона получит ту же технологию зарядки, что и китайский OnePlus 10 Pro. В тех же Соединённых Штатах данная модель тоже была урезана в мощности пополнения заряда аккумулятора.

Отметим, что новость о снижении качества технологии зарядки вызвала разочарование у части фанатов бренда из США.