В США выйдет ухудшенная версия флагманского OnePlus 11

10:58, 20 января 2023
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В США выйдет ухудшенная версия флагманского OnePlus 11Прошлогодняя история повторяется
Уже совсем скоро должен состояться глобальный релиз OnePlus 11. Это событие очень ожидаемо, даже несмотря на свежие данные.
Фото: GSMArena
Интернет-источники утверждают, что международная версия флагмана как минимум для одной страны получит более слабую быструю зарядку. Речь идёт о США, в котором в продажу поступит версия лишь с 80 Вт SuperVOOC, что на 20 Вт меньше моделей для Китая и прочих стран:
GSMArena
Таким образом, американский вариант смартфона получит ту же технологию зарядки, что и китайский OnePlus 10 Pro. В тех же Соединённых Штатах данная модель тоже была урезана в мощности пополнения заряда аккумулятора.
Отметим, что новость о снижении качества технологии зарядки вызвала разочарование у части фанатов бренда из США.