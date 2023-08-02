В США выпустили кнопочный телефон с сенсорным экраном специально для незрячих

Аппарат состоит из обычной физической клавиатуры, сенсорного 3,5" экрана и Т9-клавиатуры. На тыльной стороне телефона находятся сканер отпечатков пальцев, две камеры 16 и 2 Мп, спереди расположен селфи-датчик 5 Мп. Устройство оснащено разъёмами для карты памяти и наушников, поддерживает 4G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

На телефоне предустановлены приложения, которые помогут пользователю определить номиналы купюр, цвет и уровень освещения, а также увеличат изображение на экране.

В комплект входят специальные NFC-метки, с помощью которых реализуется функция распознавания объектов и возможность выполнения различных действий. SmartVision 3 поддерживает беспроводную зарядку с тактильными маркерами. Цена телефона в базовой комплектации составляет $530.