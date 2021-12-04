В США взломали телефоны сотрудников Госдепа программой американских спецслужб

Телефоны
Сегодня в 20:36
1 мин.
В США взломали телефоны сотрудников Госдепа программой американских спецслужбХотя их предупреждали
Издание Reuters сообщило, что айфоны не менее 9 сотрудников Госдепартамента США были взломаны неизвестными хакерами с помощью приложения для слежки скандально известной израильской компании NSO Group. Обычно подобными приложениями пользуются американцы.
Кибератака коснулась сотрудников Госдепа, которые по служебным обязанностям были связаны с дипломатами Уганды. Отмечается, что все они были в списках тех, кого Apple предупреждала о слежке с помощью приложения Pegasus компании NSO Group.
Атака была совершена с помощью уязвимости обработки графики, исправленную Apple в сентябре, но всё же достигшую цели. Эта уязвимость позволяла перехватывать управление айфонами с использованием фоновых запросов в iMessage.
В Госдепе и Apple от комментариев отказались. В самой NSO Group сказали, что проведут расследование и готовы сотрудничать с любыми госорганами.
Источник: Reuters