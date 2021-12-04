В США взломали телефоны сотрудников Госдепа программой американских спецслужб

Кибератака коснулась сотрудников Госдепа, которые по служебным обязанностям были связаны с дипломатами Уганды. Отмечается, что все они были в списках тех, кого Apple предупреждала о слежке с помощью приложения Pegasus компании NSO Group.

Атака была совершена с помощью уязвимости обработки графики, исправленную Apple в сентябре, но всё же достигшую цели. Эта уязвимость позволяла перехватывать управление айфонами с использованием фоновых запросов в iMessage.

В Госдепе и Apple от комментариев отказались. В самой NSO Group сказали, что проведут расследование и готовы сотрудничать с любыми госорганами.