В США запустили 5G в двух городах

Американский оператор Verizon запустил мобильную связь пятого поколения 5G в двух городах США. Пока работа 5G-сетей проводится в тестовых, но уже «боевых» условиях.

Отметим, в октябре 2018 года Verizon Wireless отчитывался о запуске первой в мире коммерческой сети пятого поколения, но речь тогда шла о стационарном домашнем интернете, а не о мобильной связи.

Мобильный 5G работает в Чикаго и Миннеаполисе. Для того, чтобы приобщиться к новейшей связи, придётся где-то раздобыть смартфон с поддержкой 5G. В США на данный момент для этого доступен только специальный модуль Moto Mod, подключающийся к смартфону Moto Z3. Вскоре также должны появиться в продаже Samsung Galaxy S10 5G.

Качество связи пока оставляет желать лучшего — покрытие ещё неравномерное и 5G приходится поискать. Но скорость обычно вполне достигает заявленной Verizon 480 Мбит/с, а часто и превышает — почти достигая 600 Мбит/с.

Журналист Engadget в порядке эксперимента смог загрузить мобильную игру PUBG Mobile весом в 1,81 ГБ за четыре с половиной минуты. Через подключение 4G игра загружалась 8 минут.