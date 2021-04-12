В "Связном" распродажа смартфонов Samsung и Apple со скидками до 20 тысяч рублей

Так, на 10 тысяч дешевле продается Samsung Galaxy S21+ 5G в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

20 тысяч рублей, в свою очередь, предлагается сэкономить на покупке гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

На 8 800 рублей меньше можно ухватить флагманский iPhone 12 Pro Max в модификации на 128 ГБ памяти.

А на 5 400 рублей меньше доступен iPhone 12.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.