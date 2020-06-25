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В ТикТоке обнаружили видео-распаковку неанонсированного смартфона Realme C11
Устройство обещает оказаться крайне доступным по цене
Судя по ходившим чуть ранее слухам, Realme уже совсем скоро представит свою очередную новинку - Realme C11. Но, как стало известно, энтузиасты уже сейчас сумели обнаружить в ТикТоке небольшую видео-распаковку неанонсированного смартфона.
Что интересно, судя по видео, задняя сторона устройства очень сильно будет напоминать флагман Google - Google Pixel 4. И все из-за того, что блок основной камеры будет выполнен в квадратном дизайне, при этом больше сходств у него непосредственно с решением смартфона от поискового гиганта, а не от Apple с их iPhone 11-й серии.
Напомним, что утечки заявляют о том, что Realme C11 будет недорогим смартфоном, в основу которого ляжет процессор MediaTek Helio G35. Также инсайдеры обещают емкий аккумулятор в смартфоне и минималистичный комплект поставки. Анонс новинки ожидается уже совсем скоро - в начале июля.