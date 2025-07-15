В Tom's Guide выбрали лучшие смартфоны 2025 года — от Samsung до OnePlus

Лучшим Android-смартфоном признали Samsung Galaxy S25 Ultra. Он получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite и продвинутую камеру с четырьмя сенсорами. Главные минусы — высокая цена и отсутствие поддержки беспроводной зарядки Qi2.

В категории iOS победил Apple iPhone 16 Pro Max. Смартфон оснащен OLED-экраном Super Retina XDR и процессором A18 Pro. Среди недостатков отмечают медленную зарядку и задержку внедрения ИИ-функций.

Лучший выбор для ценителей «чистого Android» — Google Pixel 9 Pro. Он выделяется продвинутыми ИИ-возможностями, но уступает по скорости и автономности конкурентам.

Самым доступным стал Google Pixel 9a: за $500 пользователь получает достойный экран и камеры, но упрощенную начинку.

Оптимальное соотношение цены и характеристик эксперты отдали OnePlus 13. Смартфон предлагает топовый чип, 120 Гц OLED-дисплей и 50-Мп камеры, но срок поддержки ограничен тремя годами.