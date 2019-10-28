В ТОП-7 самых популярных производителей смартфонов попал новый бренд

Компания Realme появилась лишь в середине мая 2018 года, но уже успела навести немало шума в техносообществе. Чего только стоит недавно представленный флагман Realme X2 Pro, который при своих удивительных характеристиках умудряется стоить дешевле конкурентов в 1.5, а то и в 2 раза. Сейчас же стало известно, что китайский бренд, помимо всего прочего, умудрился попасть в топ-7 самых популярных производителей смартфонов.