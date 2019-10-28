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В ТОП-7 самых популярных производителей смартфонов попал новый бренд
Впрочем, этот производитель заслужил оказаться в данном топе
Компания Realme появилась лишь в середине мая 2018 года, но уже успела навести немало шума в техносообществе. Чего только стоит недавно представленный флагман Realme X2 Pro, который при своих удивительных характеристиках умудряется стоить дешевле конкурентов в 1.5, а то и в 2 раза. Сейчас же стало известно, что китайский бренд, помимо всего прочего, умудрился попасть в топ-7 самых популярных производителей смартфонов.
Так, самые последние данные, предоставленные аналитической компанией Counterpoint, демонстрируют невообразимый рост Realme — так, по словам специалистов, компания в третьем квартале этого года сумела реализовать более 10 млн смартфонов, что превышает результаты аналогичного периода 2018 года на какие-то безумные 808%.
В результате стремительного роста, Realme всего за полтора года сумела не просто ворваться в десятку самых успешных производителей смартфонов, но обогнать многих конкурентов, заняв аж седьмое место. Впереди компании расположились такие старички и гиганты, как Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.
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